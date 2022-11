1 Derzeit laufen bei der Zimmerner Trachtengruppe die Proben für Theater auf Hochtouren. Foto: Siegmeier

So ein Lottogewinn sorgt doch gleich für ein ganz anderes Lebensgefühl! Endlich nicht mehr auf den Kontostand achten zu müssen, wenn man sich was Schönes gönnen will. Doch so ein Lottogewinn kann auch seine Tücken haben.















Zimmern o. R. - Das wird in der Komödie "Oma wird reich", die die Theaterspieler des Zimmerner Trachtenvereins derzeit einstudieren, schnell offenbart.

Das Theaterspiel hat in Zimmern eine lange Tradition. Bis in die 1960er-Jahre hinein wurde es von allen örtlichen Vereinen gepflegt. Je nach Spieltermin – ob Fasnacht oder Weihnachten – wurden ernste, oder heitere Stücke dargeboten.

Da der Aufwand den Vereinen irgendwann zu groß wurde, wurde das Spiel eingestellt, bis die Trachtengruppe die Tradition 1959 wieder aufleben ließ und bis heute auch regelmäßig pflegt.

Online-Kartenvorverkauf am Samstag

Nach der pandemiebedingten Pause stehen die Laienschauspieler heuer endlich wieder auf der Bühne, und haben sich am Wochenende beim Probenwochenende am Jungbrunnen intensiv mit dem Stück beschäftigt. Und bereits am Samstag, 5. November, beginnt der Online-Kartenvorverkauf für das Stück, das am Freitag, 2. Dezember, Premiere in der Zimmerner Halle feiert.

Mittlerweile sind die Darsteller, die nach den Sommerferien mit den Proben begonnen haben, in der "heißen" Probenphase angelangt und stehen drei Mal pro Woche auf der Bühne, um sich optimal vorzubereiten.

Regie führen sie diesmal selbst. Das Bühnenbild gestalten Brigitte Teufel und Raimund Selinka – auch da darf man schon mal gespannt sein. Die Komödie in drei Akten stammt aus der Feder von Claudia Ott.

Vermeintlicher Lottogewinn

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein vermeintlicher Lottogewinn. 48 Millionen Euro sollen es sein. Da wird es der Oma Gretel (Andrea Schwegler) gleich ganz warm ums Herz. Opa Erwin (Patrick Teufel), der den Lottozettel hätte abgeben sollen, bekommt bei der Nachricht allerdings Schweißperlen auf der Stirn und verstrickt sich in immer mehr Lügenmärchen.

Wie das Ganze endet und wir die Oma letztlich herausfindet, dass Opa den Lottoschein gar nicht abgegeben hat, das dürfen die Zuschauer selbst erleben und sich bereits jetzt auf einen heiteren Abend einstellen.

Weitere Rollen besetzen Anna-Lena Niklas, Dominik Liebermann, Edgar Schwarz, Alexander Hirt, Nico Mager, Daniel Pfister, und Theresa Wisser. Claudia Kammerer wird soufflieren.

Die Aufführungen

Die Aufführungen finden am Freitag 2., und Samstag, 3. Dezember, jeweils ab 19 Uhr, und die Aufführung am Sonntag, 4. Dezember, bereits ab 16 Uhr in der Zimmerner Turn- und Festhalle statt.

Am Samstag, 5. November, beginnt der Kartenvorverkauf. Interessierte können online unter www.trachtengruppe-zimmern.de Karten reservieren.