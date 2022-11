1 Die Gemeinde Zimmern hat das Gebäude Flözlinger Straße 8 erworben. Dies gab Bürgermeisterin Carmen Merz in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Foto: Weisser

Zwischen Umbruch und Aufbruch – so ordnet Zimmerns Bürgermeisterin Carmen Merz den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 ein. Das Planwerk umfasst eine stattliche Liste von Investitionen und enthält einige dicke Brocken.















Zimmern o.R - Dennoch benötigt man in den kommenden beiden Haushalten voraussichtlich keine Kredite. Erst im Jahr 2025 käme nach jetzigem Stand eine Schuldenaufnahme von 2,5 Mio. Euro in Betracht. Noch vor nicht langer Zeit sei man von Krediten über 8,5 Mio. Euro ausgegangen, berichtete die Bürgermeisterin in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Wir haben den Haushalt realistisch aufgestellt und die Gewerbesteuer vorsichtig kalkuliert", versicherte sie.

Antizyklisch handeln

Trotz vorhandener Krisen und großer Sorgen bestehe die Chance, Zimmern weiterzuentwickeln, "auch wenn die eine oder andere Zahl erschreckend wirkt". Umbruch bedeute, alte Ängste loszulassen, und unter Aufbruch verstehe sie, Neues zu gestalten. Die Bürgermeisterin plädierte dafür, den eingeschlagenen Weg – und zwar antizyklisch zu handeln und zu investieren – weiter zu beschreiten. Und sie stellte dankbar fest: "Wir sind bisher gut durch die Krisen gekommen."

Bevor Kämmerer Martin Weiss mit der Präsentation des Haushaltsentwurfs startete, gab es ein Vorwort der Rathauschefin. Angesichts der weitreichenden Entscheidungen hinsichtlich anstehender Großprojekte hielt sie es für angebracht, mit einer Zwischenbilanz vorab einen "Abriss zu geben, wo Zimmern derzeit steht, was wir allein in den vergangenen fünf Jahren geschafft haben und wie wir Zukunft gestalten".

Kindergarten "Zimmern Ost" wird weitergeplant

Drei-Feld-Halle in Angriff nehmen

Verharren bringe Zimmern nicht voran, warnte Merz. Damit schaffe man nur weiteren Investitionsstau, "und nichts wird dadurch besser". Die Weichen für viele Aufgaben und Projekte seien bereits in vorangegangenen Sitzungen oder in der Klausurtagung gestellt worden.

Klare Aussage: Der Kindergarten "Zimmern Ost" – er war auch Gegenstand einer Bürgerfrage – werde weitergeplant und mit vier Gruppen gebaut. Ein Betrag von knapp drei Mio. Euro wird dafür vom Haushalt 2022 in das nächste Haushaltsjahr übertragen. In Angriff genommen wird auch der Bau der Drei-Feld-Sporthalle. Merz erinnert an die umfangreichen Maßnahmen im Kinderbetreuungsbereich während der vergangenen fünf Jahre und zählte auf: Umbau des Gebäudes Lachengrund, Bau des neuen Kindergartens hinter der Zimmerner Schule, Sanierungsarbeiten in den Einrichtungen in Flözlingen und Horgen, die Erweiterung des Kindergartens Stetten um eine Gruppe sowie die Übernahme des Stettener Waldorfkindergartens.

Investitionen bei der Feuerwehr

Damit sei der Bedarfsplan mittelfristig und zukunftsfähig gesichert. In die Ausstattung der Schulen habe die Gemeinde ebenfalls viel investiert. Im nächsten Jahr erfolge die Komplettsanierung der kleinen Schulsporthalle. Der Förderantrag sei gegenüber den anfänglichen Planungen umfassend erweitert worden.

Ins Gedächtnis rief sie in ihrer Rückschau auch die kostenintensiven Tiefbaumaßnahmen in der Friedhof- und Rathausstraße. Als nächstes stünden zur Sanierung die Robert-Bosch Straße, die Lindenstraße und Immelwiesen an. Größere Investitionen warteten ebenso bei der Feuerwehr. Nachdem in der Klausurtagung vorgestellten Zukunftsplan müssten bis 2025 zwei Fahrzeuge angeschafft werden.

Unterbringung von Flüchtlingen gemeistert

Neue Unterkunft für Geflüchtete?

Zum Thema Unterbringung von Flüchtlingen: Diese habe man bisher sowohl mit privatem Engagement wie auch mit großem Einsatz der Verwaltung meistern können – und zwar mit der Anmietung von entsprechenden Immobilien wie auch mit verschiedenen Baumaßnahmen an kommunalen Liegenschaften. Die Bürgermeisterin verkündete, dass die Gemeinde das Gebäude Flözlinger Straße 8 erworben habe. Dort könnten gegebenenfalls weitere Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Zudem biete sich diese Liegenschaft auch als Option für Jugendräume an.