Zimmern-Flözlingen (kw). Ein Friedhof sollte nicht einsehbar sein. Deshalb dürften die Hecken um den Flözlinger Friedhof schon zwei Meter hoch sein. Diese Meinung vertritt einhellig der Flözlinger Ortschaftsrat. Allerdings seien derzeit die Hecken teilweise höher, räumte Ortsvorsteher Reiner Haas am Ratstisch ein. In der Bürgerfragestunde ­regte ein Bürger – er arbeitet beim Bauhof und schneidet wohl dort die Hecken – an, die grüne Umzäunung auf die Höhe eines üblichen Zaunes zu schneiden. Dies war dem Gremium aber zu niedrig. Haas stellte klar: "Wir wollten ja, dass der Friedhof abgeschlossen ist und nicht eingesehen werden kann. Deshalb sollten die Friedhofshecken schon eine gewisse Höhe haben."