Zimmern Zusammenarbeit sieht anders aus

In der Baulücke in der Flözlingerstraße soll das größere Bauprojekt verwirklicht werden. Am Dienstagabend stand die Anfrage erneut auf der Agenda des Gremiums. Die Gemeindeverwaltung hatte den Ratsmitgliedern im Vorfeld umfangreiche Bauunterlagen zur Vorbereitung auf die Sitzung zugeschickt. Doch alles umsonst. Ganz kurzfristig zog die Firma die Bauvoranfrage zurück. "Der Tagesordnungspunkt muss entfallen", stellte Bürgermeisterin Carmen Merz kurz und knapp fest.

Gemeinderat Winfried Praglowski ließ als erster seinem Unmut freien Lauf. "Es ist eine Sauerei, wie diese Firma mit anderen Leuten umgeht." In die gleiche Richtung schimpfte Hans Georg Scherfer, dem fast der Kragen platzte. Drei Mal sei das Vorhaben auf dem Tisch gelegen und der Gemeinderat habe ihm jedesmal gesagt, was er zu machen habe, doch der Bauherr habe sich nicht daran gehalten und bringe immer wieder was anderes auf den Tisch. Seine Verärgerung über die späte Rücknahme brachte ebenfalls Andreas Jansche zum Ausdruck. Mit viel Zeitaufwand und Energie habe er die umfangreichen Unterlagen durchgearbeitet und nun ziehe der Bauinteressent sein Gesuch ganz kurzfristig zurück, klagte er. Richtig sauer war auch Peter Renninger. "Das ist eine Katastrophe, einen ganzen Tag habe ich mich damit beschäftigt." Ratsmitglied Thomas Bausch brachte seine Einschätzung dazu mit einem Satz auf den Punkt: "Vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht anders aus", warf er ein.