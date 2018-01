Zimmern Zimmerner Abstauber starten in die "schönste Jahreszeit"

Narrenmeister Daniel Rühle freute sich, dass man nun wieder "in die schönste Jahreszeit" starten könne. "Euch Ehrenmännern isch’s uferleit, dass ihr d’Kleidle aus em Tiefschlaf befreit", so richtete er das Wort an seine Mannen in Frack und Zylinder, bevor er sie in die Narrenhäuser entsandte. Aber auch auf das aktuelle Geschehen wies er hin.

Vor allem ins benachbarte Rottweil hatte er offenbar seinen Blick gerichtet. "Der Turm isch fertig – unbestritta. Etzt wird um d’Hängebrück gestrritta. Auf Prestigeprojekte ganz versessa, hond dia Städter unterdessa, vor lauter ihr Neubaugebiet vergessa", so der Narrenmeister verwundert. Erst wenn die Feldlerche umgesiedelt sei, könne man dort Bauland erwerben. "I glaub da OB – so wird des sei – fängt jeden Vogel persönlich ei", vermutet er und merkt augenzwinkernd an, dass Schnelligkeit noch nie Rottweils Stärke gewesen sei. "Manchmal guck i nab uf d’Stadt. Und dank im Herrgott, dass er aus mir an Zimmerer g’macht hat." Aber man wolle sich jetzt mehr auf die Tradition fokussieren und erst mal des Amtes walten.