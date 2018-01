Zimmern Zimmern – wo soll’s in Zukunft hingehen?

Im Kernort Zimmern findet dieser am kommenden Montag ab 18.30 Uhr in der "Arche" in Zimmern für das Eschachtal (Horgen, Flözlingen und Stetten) und am Montag, 22. Januar, ab 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Flözlingen statt. Die Bürger können hierbei aktiv bei der Erarbeitung des Ortsbildkonzepts für Zimmern und die Ortsteile Horgen, Flözlingen und Stetten mitgestalten.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, soll gemeinsam mit den Bürgern die Weiterentwicklung des Orts diskutieren werden und Lösungen gefunden werden.