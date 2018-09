Zimmern Zimmern wächst – im Rat und auch so

Zimmern-Stetten (kw). Vorschlag der Verwaltung: Dem Kernort Zimmern sollen in der nächsten Wahlperiode statt bisher zehn nunmehr elf Sitze zustehen. Das Gremium umfasst bisher regulär 16 Sitze. Wegen eines Überhangmandats (Elke Müller, Grüne) sitzen in dieser Periode 17 Mitglieder am Ratstisch.

Der Ortschaftsrat Stetten hat als erstes Gremium der Gesamtgemeinde in seiner jüngsten Sitzung über die neue Sitzverteilung beraten und dazu sein Einverständnis erklärt. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme.

Die Begründung für die Änderung: Der Kernort habe im Vergleich zu den Ortsteilen im Eschachtal überproportional an Einwohnern zugelegt. Das Ansinnen aus dem Hauptort klinge deshalb plausibel, wurde angedeutet. "Ich meine, das ist gerecht", befand Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz. Er lieferte dazu auch die rechnerischen Grundlagen, nämlich die aktuellen Einwohnerzahlen.