Zimmern Zielke ist neuer Jugendwart

Schriftführer Sven Schiller zeigte in seinem Bericht die vielen Ereignisse des vergangenen Jahres auf. So habe man beim zweitägigen Ausflug beispielsweise den Drehleiterproduzenten Rosenbauer in Karlsruhe sowie die Flughafenfeuerwehr in Frankfurt besucht. Beides habe die Jugendlichen sehr beeindruckt. Aber auch das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager sei ein Highlight gewesen. Bei der Lagerrallye habe man – einmal mehr – den ersten Platz belegt. Auch der Würstleverkauf beim Bauhaus sei ein großer Erfolg gewesen. Zwölf Mitglieder zählt die Jugendwehr derzeit. Neue Jugendliche – Jungs wie Mädels – zwischen zehn und 17 Jahren sind stets willkommen. Die Jugendwehr trifft sich immer dienstags kurz vor 18 Uhr am Zimmerner Feuerwehrhaus. Die Dienste können auch probeweise besucht werden.

Mädchen in der Truppe

Bürgermeisterin Carmen Merz freute sich über das große Engagement der Jugendlichen und sagte ihnen ihre Unterstützung zu. "Die Jugendarbeit ist etwas ganz Wichtiges. Ich war lange beim DRK und weiß, was an Arbeit und Zeit darin steckt", sagte sie. "Ich finde es auch toll, dass ein Mädel dabei ist", sagte Merz an Rebecca Deckart gerichtet. "Wenn du Hilfe brauchst, dann kommst du zu mir". Zudem ermunterte sie die Jugendlichen noch Freunde mitzubringen, um die Truppe zu vergrößern.