Zimmern Wo sind eigentlich die Unterschiede zur Feuerwehr?

Und dann hatten die Männer noch eine Besonderheit für die Kinder parat. Sie zeigten ihnen, wie man mit speziellen Luftkissen einen kompletten Lastwagen anheben kann. Davon waren die Besucher sehr beeindruckt.

Der THW-Ortsverband Rottweil, der seine Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße 19 in Zimmern hat, hat zudem auch eine Jugendgruppe, was so manchen jungen Besucher gleich aufhorchen ließ. Die Jugendgruppe besteht derzeit aus etwa 22 Junghelfern im Alter ab sechs Jahren und trifft sich 14-tägig samstags von 13.15 bis 17 Uhr, außer in den Schulferien. Interessierte sind willkommen.

"Spielend helfen lernen" ist das Motto der THW-Jugend. Angefangen von den Grundlagen zur Hilfe in Notlagen, bis hin zu Zeltlagern und Jugendolympiaden, ist für die Kinder und Jugendlichen mit viel Spaß immer etwas geboten.

Die THW-Jugend ist nicht nur für Jungen. Sie erfreut sich auch bei Mädchen großer Beliebtheit. Gemeinsam erfahren die Mädchen und Jungen viel neues Wissen rund um Technik, Hilfeleistung, aber auch über das Handeln in einer Gemeinschaft. Je nach Alter lernen die Jugendlichen Stück für Stück immer mehr Gerätschaften und Ausstattungen des THW kennen, um so nach Vollendung des 17. Lebensjahrs auf Wunsch zu den aktiven Helfern wechseln zu können.