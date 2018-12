Zimmern "Wir alle sind Teil dieser Gemeinde"

Zimmern o. R. (kw). Es ist allgemeiner Brauch, und zwar nicht nur in Zimmern, in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres, kurz vor dem Weihnachtsfest, inne zu halten, Bilanz zu ziehen und Dankesworte auszusprechen. Bürgermeisterin Carmen Merz und ihre Stellvertreterin Ingrid Balke nutzten am Dienstagabend die Gelegenheit, das ablaufende Jahr aus ihrer Sicht zu beschreiben.

Oft hört man bei solchen Anlässen typische Sonntagsreden mit wohlklingenden Wortgirlanden. Umso mehr ehrt es die Beiden, dass sie in ihren Erklärungen nicht nur das Positive erwähnten, sondern offen auch kritische Punkte ansprachen.

Während sich das Fazit der Ratshauschefin auf vielerlei Themen erstreckte und ebenso die Bürgerschaft miteinbezog, konzentrierten sich die Ausführungen Balkes ("Wir sollten offen und ehrlich miteinander umgehen und müssen uns zusammenraufen") vor allem auf die Zusammenarbeit im Gremium.