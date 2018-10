Zimmern o. R. (kw). Der Gemeinderat Zimmern wird nach der Kommunalwahl im nächsten Frühjahr um einen Sitz erweitert. Dann sitzen elf Ratsmitglieder aus Zimmern am Tisch. Die Teilorte sind weiterhin mit jeweils zwei Gemeinderäten vertreten. Das Gremium umfasste in dieser Wahlperiode auch schon 17 Mitglieder. Der Grund war aber eine besondere Situation: Über ein Überhangmandat war Elke Müller aus Stetten in das Gremium gekommen. Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung könnte der Zimmerner Gemeinderat 14 bis 22 Mitglieder umfassen. Ohne größere Diskussion votierten alle Ratsmitglieder für die Anpassung. Die Hauptsatzung wird entsprechend geändert. Die drei Ortschaftsräte hatten zuvor allesamt der Erhöhung zugestimmt. "Das ist ein gutes Zeichen aus den Teilorten", lobte Bürgermeisterin Carmen Merz. Hauptamtsleiter Johannes Klingler berichtete, dass auch nach Auffassung des Landratsamtes 17 Sitze angemessen seien. In der Klausurtagung hatte sich das Gremium auf dieses Vorgehen verständigt. Nach der nächsten Kommunalwahl im Mai 2019 sitzen im Johannessaal der "Arche" elf Gemeinderäte aus dem Kernort Zimmern am Tisch.