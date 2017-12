Zimmern Weihnachtsfreude kommt mit dem Laster

Wie schon in den vergangenen Jahren beteiligten sich erneut einige Familien der Schüler der Grundschule in Stetten an der Schuhkarton-Aktion "Strahlende Kinderaugen".

Diese direkte Hilfe leistet die "Christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers". Die Päckchen, eingepackt in schönem Geschenkpapier und gefüllt mit Schulmaterialien, Kosmetikartikeln, etwas Spielzeug und Süßigkeiten, wurden auch in der Stettener Schule gesammelt.

Mit großer Freude nahmen die Royal Rangers die liebevoll gepackten Kartons in Empfang.