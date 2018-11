Zimmern o. R. (apf). So schnell ändern sich die Zeiten. War es am Dienstag in Zimmern ob Rottweil um 14 Uhr bereits 15 Uhr, so zeigte das Ziffernblatt der Kirchturmuhr von St. Konrad am Mittwoch um 13 Uhr 13 Uhr an. O tempora, o mores, würde der Lateiner sagen, was für Zeiten, was für Sitten. Nichts mehr ist es mit dem Lob auf den Eigensinn der Einwohner, welches gestern an dieser Stelle ausgesprochen wurde. Auf die Vordenker und die rasanteren gelb-schwarzen Fußballer. Zimmern ist nach 18 Tagen in der Realität angekommen –­ und wieder eine Ortschaft unter vielen.