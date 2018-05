Zimmern Verkehr wird erneut gezählt

Zimmern o.R. (psw). In einer Klausursitzung will sich der Gemeinderat demnächst damit intensiv beschäftigen. Dies hat Bürgermeisterin Carmen Merz in der jüngsten Sitzung angekündigt. Und dabei stellt sich für die Verwaltung die Frage: Bedarf es aktueller Verkehrszahlen? Schon vor mehreren Jahren waren die Verkehrsströme letztmals erfasst worden.

Letzte Zählung stammt aus dem Jahr 2000

Im Jahr 2000 hatte das Büro Kölz eine Verkehrsanalyse erstellt und Prognosen bis zum Jahr 2015 aufgestellt. Unter Punkt "Verschiedenes" stellte die Bürgermeisterin jetzt ein Angebot des Planungsbüros Kölz aus Ludwigsburg vor. Dieses würde für netto 8600 Euro eine aktuelle Verkehrszählung durchführen beziehungsweise durchführen lassen. Es sollte vorab geklärt sein, was sich verändert habe und was man wo machen kann, meinte Merz.