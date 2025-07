Der Landesligist SV Zimmern hatte mehr Torchancen und scheiterte letztlich an der fehlenden Durchschlagskraft und der Abgeklärtheit der Reutlinger.

„Mit den ersten 20 Minuten war ich nicht so zufrieden. Da fehlte uns der Ballbesitz. Danach kamen wir besser rein. Wir haben zu früh das 0:1 und 0:2 kassiert. Ab dann waren wir jedoch im Spiel. In der zweiten Hälfte waren wir mutiger und in Phasen sogar gefährlicher. Wir hatten mehrmals die Chancen zum 2:2. Dann hätte das Spiel kippen können. Es war bitter, das 1:3 kassieren wir dann nach einer billigen Flanke“, resümierte SVZ-Trainer Marc Genter.

Im sechsten Versuch hat es zwar nicht zum zweiten Mal mit einer Pokalsensation des SVZ gegen den übermächtigen SSV Reutlingen geklappt. Dennoch zeigten die Hausherren in der zweiten Halbzeit eine beherzte Vorstellung mit vielen Offensivaktionen. Mit etwas mehr Glück und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wäre eine Sensationen möglich gewesen.

Undurchsichtige Szene vor nicht gegebenem Tor

In jener Phase nach dem 1:2-Anschluss von Stefan Mutapcic war sogar die Wende im Spiel möglich. Mutapcic alleine war der Pechvogel: Zweimal traf er nur die Latte, ein sauberes Tor wurde ihm wegen eines angeblichen Foulspiels an einem Reutlinger Abwehrspieler nicht anerkannt. Eine undurchsichtige Szene. SSV-Keeper Marcel Binanzer war nach der Partie sicher: „Aus meiner Sicht war es ein klares Foul und der Pfiff korrekt.“

Einige erfahrene Schiedsrichter unter den Zuschauern hatten jedoch ihre Zweifel, ob Schiedsrichter Vincent Schöller (Haiterbach) richtig lag.

Binanzer indes hatte nicht nur mehrmals gegen Mutapcic Glück, sondern auch bei Marius Helmkes Abschluss. Ansonsten hätte es für ihn ein rabenschwarzer Dienstag mit drei oder vier Gegentoren geben können.

Da die Zimmerner am kommenden Wochenende nun kein weiteres Pokalspiel haben, testen sie am Sonntag um 15 Uhr daheim gegen den südbadischen Bezirksligisten SG Riedöschingen/Hondingen. Am Samstag, 9. August startet die Landesliga mit dem Auswärts-Bezirksderby beim Aufsteiger VfL Mühlheim.