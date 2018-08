Zimmern-Stetten. Landschaften, Frauen in Schwarzwälder Tracht, Stillleben aller Art und Hundebilder – die Sommerausstellung der Künstlerin Silke Mager im Alten Bootshaus in Stetten hatte eine breite Vielfalt an Motiven zu bieten. Viele Besucher kamen ins Atelier der Künstlerin, um sich die Bilder anzuschauen und sich zu informieren. Neben den Bildern, die Mager eigens für die Ausstellung gemalt hatte, waren die Besucher auch von den vielfältigen Wandmalereien im Bootshaus fasziniert. Mancher Besucher ließ sich die Technik dabei ganz genau erklären. Bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste die kreative Atmosphäre.