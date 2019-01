Zimmern unter der Burg Weizensammlung und Umzug

Am Samstag, 12. Januar, ist Weizensammlung durch den Elferrat. Am Freitag und Samstag, 18. und 19. Januar, finden die beiden Brauchtumsabende zum 60-jährigen Bestehen der Zunft statt.

Dann ist einige Tage Ruhe, bevor die Zimmerner Narren vom 8. bis 10. Februar am Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb in Schlatt teilnehmen. Die Zunft ist am Freitag beim Brauchtumsabend, am Samstag beim Kinderringumzug sowie am Sonntag beim großen Ringumzug dabei. In Seelbach im Schwarzwald nehmen die Burgnarren dann am Sonntag, 24. Februar, am dortigen Narrentreffen teil.

Und dann steht schon die Hauptfasnet in Zimmern an. Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, befreien die Narren zuerst die Kindergartenkinden, danach herrscht buntes Treiben in den Lokalen. Abends lädt das "Schmotziga-Team" zum Fasnetsball in den Bauhof ein. Ein Höhepunkt der Zimmerer Fasnet ist alljährlich der bunte Abend in der Gemeindehalle. Am Samstag, 2. März, ist Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.