Zimmern unter der Burg Viele Termine bei den Hästrägern

Zimmern u. d. B. (cba). Die Narrenzunft Zimmern unter der Burg ist für die Fasnet bestens gerüstet. Nach ihrer Hauptversammlung am Freitag im Landgasthof Paradies geht es nun für die Hästräger Schlag auf Schlag. Am Samstag, 13. Januar, ist "Weizensammlung". Am Sonntag, 21. Januar, nehmen die Zimmerner Hästräger am großen Ringumzug des Freundschaftsrings Zollern­alb in Geislingen teil. Des Weiteren steht die Teilnahme der Zunft beim Kinderringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb am Samstag, 27. Januar, in Erzingen an. Auch beim traditionellen Umzug der Narrenzunft Binsdorf sind die Zimmerner am Sonntag, 4. Februar, am Start. Am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, beginnt dann die Dorffasnet mit der Kindergartenbefreiung und dem närrisches Treiben im Dorf.