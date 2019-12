Zimmern unter der Burg Stefan Buck will Bürgermeister werden

Der 44-jährige Buck aus Stockenhausen ist verheiratet und hat drei Kinder. In Onstmettingen betreibt er eine Auto- und Motorradwerkstatt. "Hiermit bewerbe ich mich um das Amt des Bürgermeisters des Städtchens Zimmern unter der Burg und stelle mich somit zur Wahl", heißt es in seinem Schreiben ans Zimmerer Bürgermeisteramt. Und weiter: "Ich bin parteilos und stehe mit voller Überzeugung auf dem Boden unseres Grundgesetzes und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, für die ich eintrete." An Amtsinhaber Elmar Koch schreibt er: "Gerne stehe ich Ihnen und dem Wahlausschuss für weitere Fragen zur Verfügung."

"Entscheidung ist spontan gefallen"

Die Entscheidung, sich für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters zu bewerben, sei spontan gefallen, sagte Buck gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Zimmern sei eine nette, kleine, überschaubare Gemeinde. "Das Amt des dortigen Bürgermeisters reizt mich", betont Buck, der der AfD ein Jahr lang angehört hatte und "für Veränderungen offen ist". Er kenne die Gemeinde, in der auch Bekannte von ihm wohnten.

Über die kommunalpolitische Situation und die anstehenden Aufgaben in Zimmern sowie über die Herausforderungen, die das Amt des Bürgermeisters mit sich bringen, will sich Buck in den nächsten Tagen in persönlichen Gesprächen mit den örtlichen Gemeinderäten, Vereinsvertretern und Gewerbetreibenden kundig machen. "Jetzt geht es darum, Kontakte zu knüpfen und die Leute direkt anzusprechen."