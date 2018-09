Zum traditionellen "Septemb(i)erfest" des Musikvereins Zimmern unter der Burg sind am Wochenende neben den Musikvereinen aus Trichtingen, Unterdigisheim und Tieringen auch zahlreiche Freunde der Blasmusik aus der ganzen Region gekommen. Die Musiker verwandelten die Festhalle in einen zünftigen "Bierstadel". Nach den Auftritten der Kapellen sorgte am Samstagabend "DieEchtePolkaPower" (DEPP) für gute Unterhaltung. Am Sonntag eröffnete der Musikverein aus Feckenhausen den zweiten Festtag. Der Liederkranz und die Jugendkapelle aus Zimmern rundeten nachmittags das gelungene Festwochenende ab. Foto: Baasner