Zimmern unter der Burg "Schwarzenbach-Liste" löst sich auf

Er geht davon aus, dass es künftig wieder nur eine Liste in Zimmern geben wird: "Das war bisher immer so. Dass in den vergangenen Jahren zwei Listen im Gremium vertreten waren, ist wohl eine einmalige Geschichte." In diesem Zusammenhang dankt Wäschle seinen beiden Mitstreiterinnen im Rat für deren engagierte Arbeit in den vergangenen fünf Jahren.

AfZ-Listenführer Bernd Mayer wird auf jeden Fall wieder kandieren und mit ihm noch weitere Räte. "Die Situation ist nicht mehr so extrem wie 2014". Aber auch er kann sich vorstellen, "dass im Mai nur eine Liste ins Rennen gehen wird und dann wieder die Mehrheitswahl gilt".

Wichtig sei aber, "dass wir mehr Kandidaten haben als Plätze im Gremium zu vergeben sind". Der Zimmerner Gemeinderat zählt acht Mitglieder, dazu kommt Bürgermeister Elmar Koch. "Die Zusammenarbeit gestaltet sich derzeit ordentlich. Wir kommen gut voran", sagt Mayer.