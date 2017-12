Zimmern unter der Burg Jugendkapellen zeigen Publikum ihr großes Können

Den Auftakt hatten die Klarinetten. Christoph Bliestle (Leitung) und Leonie Scheib­le trugen zuerst das Stück "Duo" und später dann im Quintett mit Vera Mihelic, Larissa Willi und Magdalena Winter "Der Herr der Ringe – Rückkehr des Königs" vor. Die Saxofonistinnen Loreen Rieble und Luisa Willi spielten unter der Leitung von Hans- Jürgen Schweizer das irische Volkslied "Fa La La La Leiro", sowie "Fröhliche Weihnacht". Das Blech-Ensemble unter der Leitung von Mathias Rupp­recht, bestehend aus Alina Effinger, Luca Hermes, Lars Hahn und Sören Koch, trugen die Stücke "Swing Low, Sweet Chariot", "Didn’t My Lord Deliver Daniel" und "The Final Countdown" vor.

Auf der nicht alltäglichen Oboe spielte Myriam Scheible (Leitung: Ludwig Schneider) die Musikstücke "1. Menuett" und "Le Carillon de Donkerque". Sie wurde von ihrer Schwester Leonie mit der Klarinette begleitet. "Violin Romance" präsentierte Pascal Willi mit seinem Euphonium, ebenfalls unter der Leitung von Mathias Rupprecht.

Nach den instrumentalen Einzelauftritten folgten gemeinsame Auftritte – zuerst von der Jugendkapelle 2 unter der Leitung von Christoph Bliestle mit den Titeln "Welcome To The World" und "Denmark", und zum Ausklang und Abschluss der Jugendkapelle 1 unter der Leitung von Timo Scheible. Sie gab die Stücke "Game Of Thrones", "Blessing" sowie zahlreiche Weihnachtslieder zum Besten.