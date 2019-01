Zimmern unter der Burg Funktionäre im Amt bestätigt

Der Vorsitzende Timo Scheible blickte auf das Vereinsjahr zurück. Die Teilnahme der Jugendkapelle beim Jugendkritikspiel in Schörzingen, das "Septemb(i)erfest", drei Konzerte sowie das erste Vorspielfrühstück hätten das Jahr neben vielen anderen Auftritten und Veranstaltungen geprägt.

Sieben Jungmusikanten seien nach der D2-Prüfung in die aktive Kapelle gewechselt, deren Aktive ausnahmslos ein Lob für guten Probenbesuch erhielten. 65 Aktive und 19 Jungmusikanten spielen im Verein.

Vorausschauend auf 2019 nannte Scheible die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen (Alb-Donau-Kreis) im Juli als Höhepunkt. Abschließend dankte er den Ausschussmitgliedern, den Musikern, Freunden und Gönnern für deren Engagement im vergangenen Jahr, in dem er erstmals den Verein mit seinem Vorstandskollegen Simon Scheible führte.