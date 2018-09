Zimmern unter der Burg Freizeitheim: Gewinn für Gemeinde

Auf Eis gelegt ist derzeit auch die Sanierung des Kirchplatzes, die die katholische Kirchengemeinde zusammen mit der Gemeinde voranbringen wollte. Weil es Proteste gegen den geplanten Stichweg zur Winkelstraße und weitere Stellflächen gegeben hatte, habe Pfarrer Johannes Holdt das Projekt zunächst zurückgestellt.

Saniert werden soll indessen der Festplatz vor der Gemeindehalle. Problem: Die Kosten sind nach der Ausschreibung von geplanten 62 000 Euro auf rund 90 000 Euro gestiegen. Zudem, so Koch, seien Mittel aus dem Ausgleichstock nur in Höhe von 20 000 Euro bewilligt worden, beantragt waren 30 000 Euro. "Wir haben jetzt eine Finanzierungslücke", sagt er und verweist darauf, dass im Zuge der Platzsanierung auch der Frischwasserkanal in der Winkelstraße saniert werden müsse, über den das Oberflächenwasser des Festplatzes abgeleitet werden soll. Koch: "Der Gemeinderat wird sich mit der Sache zeitnah befassen müssen." Dabei könne es auch um die Frage gehen, ob die Ausschreibung aufgehoben werden solle.

Auch der Hochwasserschutz an der Schlichem und am Schwarzenbach beziehungsweise die Gründung eines Zweckverbands sei ein großes Thema in Zimmern. Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts seien ein Rückhaltebecken südlich von Zimmern im Bereich der B 27 sowie teilweise die Erhöhung der Bachmauern innerhalb der Gemeinde geplant. Der Eigenanteil der Gemeinde betrage nach derzeitigem Stand und nach Abzug der Zuschüsse immerhin noch 435 000 Euro: "Das ist viel Geld für eine kleine Gemeinde, die nur über wenig finanziellen Spielraum verfügt." Koch verweist auf freie Mittel im Haushalt, die jährlich zwischen 50 000 und 100 000 Euro liegen würden: "Da muss man wirtschaften."

Etwas beruhigt hat sich nach seinen Aussagen inzwischen der Verkehr, der vor allem während der B 27-Sperrung zwischen Rottweil und Schömberg stark zugenommen hatte. Die Anlieger der Durchgangsstraßen hätten sich für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung stark gemacht. Solche seien aber beim Landratsamt nur schwer durchzusetzen, gesteht der Bürgermeister.

Denkbar wäre für Koch eine Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich des Dorfplatzes auf Tempo 30 oder 40, weil dort viele Kinder die Straße in Richtung Kindergarten und Bushaltestelle überquerten.

Den Kindergarten besuchen laut Koch derzeit 14 Kinder, darunter einige unter drei Jahre. 25 Regelplätze stehen in der Einrichtung zur Verfügung. Aufgrund der Öffnungszeiten im Hort müsse neben den beiden Erzieherinnen noch eine weitere Kraft eingestellt werden. Der Kindergarten sei gut ausgestattet. Erst jüngst sei der Außenspielbereich mit neuen Geräten aufgewertet worden.

In unserer Serie "Mein schönster Platz" stellen wir in lockerer Folge die "Lieblingsplätze" der Bürgermeister in ihren Gemeinden im Oberen Schlichemtal vor. Sie erzählen, weshalb ihnen genau dieser Ort wichtig ist, was er Besonderes zu bieten hat. Nicht außer Acht gelassen werden dabei die aktuellen kommunalpolitischen Entwicklungen.