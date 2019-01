Zimmern u. d. B. (bv). Elmar Koch, langjähriger Bürgermeister in Zimmern unter der Burg, wird bei der Wahl im kommenden Jahr nicht für eine vierte Amtszeit antreten. Wie Koch gegenüber dem Schwarzwälder Boten sagte, werde er 62 Jahre alt. "Nach Ablauf der Amtszeit wäre ich 70." Daher werde er nicht mehr antreten. Im Ruhestand will er mehr Fahrrad fahren und regelmäßig Sport treiben. Koch trat am 1. Mai 1996 sein Amt in Zimmern als Nachfolger von Richard Ege an. Zuvor war er von 1985 bis 1993 Schultes in Dormettingen. Seit 1986 war er in Teilzeit bei der Stadtverwaltung Geislingen beschäftigt.