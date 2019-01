Zimmern unter der Burg Ein edles und eindrucksvolles Bild

Die Narrenzunft Zimmern unter der Burg ist Mitglied der ersten Stunde des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb und war bei der Gründung im Jahre 1977 gemeinsam mit acht anderen Zünften beteiligt.

Höhepunkt: Bunter Abend

Ein Höhepunkt neben der Dorffasnet ist jährlich der "Bunte Abend", der immer am Fasnetssamstag in der Gemeindehalle stattfindet. Rund 60 Akteure bereiten dem Pu­blikum mit ihren Sketchen, Tänzen oder Gesang und Musikeinlagen einen unvergesslichen Abend und stellen seit vielen Jahrzehnten ein beeindruckendes Programm auf die Beine.

Durch 60 Jahre Narrenzunft Zimmern unter der Burg führten bisher fünf Zunftmeister und Zunftmeisterinnen: Herbert Koch, Anton Effinger, Hubert Schatz, Heidi Stutz und Carolin Baasner. Seit 2013 leitet erstmals eine Doppelspitze die Narrenzunft. Benjamin Gauß und David Vogelmann fiebern mit ihrem amtierenden Zunftrat und zahlreichen Helfern auf ihr großes Fest entgegen.

Seit dem Bestehen der Narrenzunft steht der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde an allererster Stelle: ob jung oder alt, groß oder klein – in Zimmern unter der Burg hilft man sich gegenseitig, wo man kann, zieht an einem Strang und sitzt gemeinsam in einem (Narren-)Boot. Das war noch nie anders und würde anders auch nicht funktionieren. Darauf können die Zimmerner sehr stolz sein.

Das Festwochenende findet am Freitag, 18. Januar, und Samstag, 19. Januar, in der Gemeindehalle mit angrenzendem Barzelt statt.

Freitag, 18. Januar: Saalöffnung um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr mit: Harzmänner Vaihingerhof, Narrenzunft Dotternhausen, Narrenzunft Böhringen, Narrenzunft Dautmergen, Narrenzunft Weilen unter den Rinnen mit Garde, Showtanzgruppen des Sportvereins Zimmern unter der Burg (M&M’s, Dance4Fun und Dancefusion Reloaded). Samstag, 19. Januar: Saalöffnung um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr mit: Narrenzunft Zepfenhan 1961, Narrenzunft Rutsch nom Dormettingen, Narrenzunft Harthausen, Showtanzgruppen des Sportvereins Zimmern unter der Burg (M&M’s, Dance4Fun und Dancefusion Reloaded). Nach den Brauchtumsvorstellungen und Showtanzaufführungen sorgt DJ "Die Party" Dieter Reger für Stimmung an beiden Abenden.