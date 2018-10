Zimmern unter der Burg Die Prüfungen folgen am Sonntag

Dieser wird am kommenden Sonntag, 21. Oktober, mit einer Abzeichenprüfung abgeschlossen. Der Reitverein ist einer der Ersten in Baden-Württemberg, der dieses Angebot macht. Die Teilnehmer arbeiten mit den Schulpferden des Vereins vom Boden aus. Dabei erhalten sie Unterricht in den Teildisziplinen Führtraining, Arbeit am langen Seil, Stangenarbeit, Geschicklichkeitsparcours und Gelassenheitstraining mit dem Pferd.

In den Herbstferien steht beim Reitverein Oberes Schlichemtal gleich das nächste Ausbildungsangebot auf dem Plan: Vom 29. Oktober bis 3. November gibt es einen Ferienreitkurs für Anfänger und Fortgeschrittene.

Bei diesem sind noch Plätze frei. Interessierte können sich bei Anke Ulrich unter der Nummer 0178/2 09 28 97 melden.