Zimmern unter der Burg Burgnarr nimmt Bezug auf altes Rittergut

Am 6. Januar 1975 war es dann soweit: Der Burgnarr – ein Weißnarr mit aufgemalten Ritterfiguren, einer Samtschleife, einer freundlicher Glattlarve, aufgemaltem Wappen, einem Stecken und Korb mit Süßigkeiten in der Hand sowie einer Burg auf dem Kopf – war entstanden und wurde zum ersten Mal vorgestellt. Seit damals bereichern die Burgnarren die Narrentreffen in der Region. In Begleitung des Musikvereins und dem vorausgehenden, "Hau – Druff" rufenden Zunftrat geben die Zimmerner ein edles, geordnetes und eindrucksvolles Bild ab. Die Narrenzunft Zimmern ist Mitglied der ersten Stunde des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb und war an dessen Gründung im Jahr 1977 gemeinsam mit acht weiteren Zünften beteiligt.

Ein Höhepunkt ist neben der Dorffasnet der jährlich stattfindene "Bunte Abend", der immer am Fasnetssamstag in der Gemeindehalle über die Bühne geht. Rund 60 Akteure bereiten dem Publikum mit Sketchen, Tänzen sowie Gesangs- und Musikeinlagen einen unvergesslichen Abend und stellen seit vielen Jahrzehnten ein beeindruckendes Programm auf die Beine.

Durch 60 Jahre Narrenzunft Zimmern unter der Burg führten bisher fünf Zunftmeister und Zunftmeisterinnen: Herbert Koch, Anton Effinger, Hubert Schatz, Heidi Stutz und Carolin Baasner. Seit 2013 leitet eine Doppelspitze die Narrenzunft. Benjamin Gauß und David Vogelmann fiebern nun mit ihrem amtierenden Zunftrat und zahlreichen Helfern dem großen Fest entgegen.

Das Festwochenende mit Brauchtumsabenden der Narrenzunft Zimmern unter der Burg findet am Freitag und Samstag, 18. und 19. Januar, in der Gemeindehalle mit angrenzendem Barzelt statt.

Am Freitag nehmen diese Zünfte teil: Harzmänner Vaihingerhof Narrenzunft Dotternhausen, Narrenzunft Böhrigen, Narrenzunft Dautmergen, Narrenzunft Weilen unter den Rinnen mit Garde sowie die Showtanzgruppen des Sportvereins Zimmern unter der Burg (M&M’s, Dance4Fun und Dancefusion Reloaded). Am Samstag sind dabei: Narrenzunft Zepfenhan, Narrenzunft Dormettingen, Narrenzunft Harthausen sowie die Showtanzgruppen des Sportvereins Zimmern unter der Burg (M&M’s, Dance4Fun und Dancefusion Reloaded).

Nach den Brauchtumsvorstellungen und Showtanzaufführungen sorgt DJ "Die Party", Dieter Reger, für Stimmung an beiden Abenden.