Zimmern "Überwältigende Resonanz"

"Da müssen wir helfen", sagte sich Christian Kovacic, der kroatische Wurzeln hat, und organisierte kurzerhand eine Hilfsaktion. Die gesammelten Hilfsgüter sollen mit einem Lastwagen von Villingen-Schwenningen aus, wo ebenfalls einige Kroaten Hilfsgüter zusammengetragen hatten, in die betroffene Region gefahren werden. "In erster Linie geht es darum, den Betroffenen schnell zu helfen, ohne dabei Umwege einzuschlagen. Jede Hilfe und jede Stimme zählt, um auf die Lage aufmerksam zu machen. Und die Resonanz, die wir schon jetzt, so kurzfristig, bekommen haben ist einfach unglaublich", erzählt er.

Über die sozialen Medien machte er auf seine Idee aufmerksam und bekam sofort großen Zuspruch. Unter anderem auch von Rainer Kropp-Kurta, Rektor der Villingendorfer Grund- und Werkrealschule. Die Familie Kovacic ist ihm gut bekannt, der Sohn habe an seiner Schule den Schulabschluss gemacht. Und so sendete der Rektor kurzerhand über den Schulmessenger, "den wir seit Corona haben", wie er sagte, an 380 Familien die Bitte, die Aktion zu unterstützen. "Das war mir eine Herzensangelegenheit. In unserer Schulgemeinschaft ist so etwas eine Selbstverständlichkeit", betonte Kropp-Kurta und lobte die Familie Kovacic für ihren Einsatz.