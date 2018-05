Zimmern Stettener Musikern lacht die Sonne

Zimmern-Stetten. Drei Tage lang hat der Stettener Musikverein für Programm im Festzelt an der Eschach gesorgt, und das Publikum genoss das Fest bei herrlichem Wetter. Bereits der Auftakt, das Massnbrassn, am Samstag (wir berichteten) war sehr gut besucht. Und zum Festausklang mit Kinder- und Rentnernachmittag am Montag fanden sich ebenfalls zahlreiche Gäste aller Altersgruppen ein. Viele Stettener, aber auch Gäste aus der Umgebung, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs waren, genossen die Atmosphäre, ließen sich Bier, Wein und das eine oder andere kulinarische Schmankerl munden und genossen dabei Blasmusik vom Feinsten.

Auch für die Kinder war ein Programm geboten. Während die einen versuchten, den Kletterbaum zu erklimmen, an dessen Spitze vielerlei Geschenke lockten, probierten andere die verschiedenen Blasinstrumente aus, die von den Musikern fachkundig erklärt wurden. Zum Festausklang am Montagabend spielten die "Casanovas" zum Tanz auf.

Schon am Sonntag war das Frühlingsfest bestens besucht gewesen. Bereits zum Frühschoppen mit den Polkamusikanten hatten sich viele Gäste eingefunden, und spätestens zur Mittagszeit waren alle Plätze gut belegt. Am Nachmittag sorgten die Gastkapellen aus Römlinsdorf und Villingen für musikalische Unterhaltung.