Zimmern Stadtführung und das lokal Kiepenkerl sind Höhepunkte

In Münster angekommen war bereits eine Stadtführung das erste Highlight. So wurde unter anderem der in den Jahren 1225 bis 1264 erbaute St.-Paulus-Dom besichtigt sowie die historische Altstadt. Die Stadt Münster wurde im Zweiten Weltkrieg zu 91 Prozent zerstört. Da die Archive ausgelagert waren, war es in den Nachkriegsjahren möglich, die Stadt nach diesen Plänen wieder aufzubauen.

Zum Abendessen ging es in das Lokal Kiepenkerl, wo am 7. April 2018 ein Amokfahrer mit einem Kleinlaster in die vor dem Lokal sitzende Menschenmenge gefahren war. Weiterhin bekannt ist Münster durch die diesjährige Ausrichtung des Katholikentages geworden. In den folgenden drei Tagen wurden mehrere Touren rund um Münster und durch das Münsterland gefahren, sodass zum Abschluss der Tachometer 178 Kilometer anzeigte.

Sehr beeindruckend waren neben der Fahrradstadt Münster auch die vielen Schlösser und Burgen um Münster herum, so unter anderem das Wasserschloss der Dichterin Annette von Droste Hülshoff. Auch dem Marienwallfahrtsort Telgte wurde ein Besuch abgestattet. Radsportleiter Hans-Georg Scherfer bedankte sich beim Organisator und ermunterte ihn dazu, weitere Reisen in seine ehemalige Heimat zu organisieren. Auch dem geschichtsträchtigen Rathaus in Münster nebst seinem historischen Ratssaal wurde im Rahmen einer Führung ein Besuch abgestattet.