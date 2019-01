Zimmern Seit mehr als 65 Jahren Priester aus innerster Berufung

Bei noch relativ guter Gesundheit feierte er im Juli des vergangenen Jahres sein 65-jähriges Priesterjubiläum in Stetten. Inzwischen ist er gesundheitlich angeschlagen und wird den heutigen Festtag im kleinen Rahmen zuhause feiern. So beendete er in den vergangenen Wochen seinen Dienst in der Heilios-Klinik in Rottweil sowie die monatlichen Zönakelgottesdienste der marianischen Priesterbewegung in Mariazell, Marienfried und Neckarsulm. Dankbar ist er für die jahrelange fürsorgliche Pflege durch seine Schwester Dorothea und auch für die Hilfe eines Pflegers, der vor kurzem im Pfarrhaus eingezogen ist.