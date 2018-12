Zimmern Schüler tauchen ein in den Zauber der Schattenwelt

Gebannt verfolgen die Kinder der Klassen 3 bis 6 in Zimmern, wie der mit einer Glückshaut geborene Junge den goldgierigen König überlistet. In der Hölle gelingt es dem mutigen Burschen, dem Teufel drei Geheimnisse zu entlocken, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Und selbstredend bekommt er seine geliebte Prinzessin.

Untermalt von stimmungsvoller Musik erzählte Raad das Märchen einfühlsam und in virtuos wechselnden Stimmlagen weitgehend im Originaltext. Lediglich wenige moderne Einsprengsel finden sich. So bekommt der Teufel zum Abendbrot Spätzle mit Kartoffelsalat oder etwas aus der Tiefkühltruhe, und der Fährmann stöhnt über den Berufsverkehr.

Zur Begrüßung hatte Raad einen "Ausflug in die Hölle und zurück" angekündigt. Es wurde ein hochklassiges Theater-Erlebnis. Die Welt aus Licht und Schatten setzte einen wohltuenden Kontrast zu den schnellen Bildeffekten der heutigen Zeit.