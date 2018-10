Zimmern o. R. Beim Fahrstreifenwechsel hat am Dienstag ein Sattelzug an der Autobahn Anschlussstelle Rottweil einem in gleicher Richtung fahrenden Audi den Weg abgeschnitten. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Gegen 7.45 Uhr fuhren der Sattelzug und das Auto nebeneinander auf der B 462 in Richtung Zimmern. Kurz vor der ersten Auffahrt zu A 81 endet die linke Fahrspur, weshalb der Sattelzugfahrer nach rechts zog. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden Pkw und stieß mit ihm zusammen. Am Sattelzug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Den Schaden an dem beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.