Zimmern Sanierte Festhalle bleibt jetzt doch namenlos

Das Gremium hatte sich beim vorletzten nichtöffentlichen Zusammentreffen auf den Verzicht verständigt. "Es sind keine Vorschläge eingegangen", verkündete Ortsvorsteher Reiner Haas. Es bestehe in der Bürgerschaft wohl kein Interesse, so zumindest die Interpretation am Ratstisch. Haas: "Deshalb haben wir uns von diesem Gedanken verabschiedet." Das gilt aber nicht für die Vereinsschilder, die an der Außenwand neben dem Eingangsbereich schon längst angebracht sein sollten. Die digitalisierten Wappen müssten noch vom Landesarchiv bestätigt werden, gab Haas als Grund für die Verzögerung an. Dem Sportverein Zimmern bewilligte das Gremium die Hallennutzung am Montagabend zwischen 17 und 18 Uhr. Die Jugendfußballer trainierten in dieser Zeit, erfuhren die Rastmitglieder.