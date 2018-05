Zimmern RIA-Polymers sichert Standort

Gebaut wird in drei Bauabschnitten. Auf dem gut 2,1 Hektar großen Grundstück entsteht im ersten Bauabschnitt ein Lager mit etwa 3200 Palettenplätzen, Siloanlagen sowie ein Produktions- und Verwaltungsgebäude. Im zweiten Bauabschnitt wird ein zusätzliches Warenausgangsgebäude gebaut und im dritten Bauabschnitt wird das Lager schließlich auf 5000 Palettenstellplätze erweitert", erzählen Carmen Roth und Timo Schuler. Die überbaute Fläche beträgt letztlich etwa 6000 Quadratmeter.

Die Geschäftsführer betonen, dass beim Bau besonders hohe Umweltstandards zugrunde gelegt werden. Dabei werde vor allem auf eine umfängliche Energierückgewinnung geachtet. Die gesamte Kühlung der Maschinen, die Temperierung der Arbeitsräume sowie der Betrieb der Sprinkleranlage werde nach einer ersten Füllung mit Gemeindewasser künftig mit Regenwasser realisiert, das in einem 1,5 Millionen Kubikmeter großen Wassertank bevorratet wird.

Das neue Gebäude ist für die Produktion von jährlich 20 000 Tonnen Kunststoff ausgelegt. Carmen Roth und Timo Schuler loben zudem die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und freuen sich, dass es möglich war, Erweiterungsflächen am bestehenden Standort zu sichern und zu erwerben. "Es ist schön, dass sich Bürgermeisterin Carmen Merz und auch ihr Amtsvorgänger Emil Maser so sehr für die Firmen im Inkom einsetzen. RIA-Polymers hat in der Gemeinde Zimmern einen Partner, der sich in gemeinsamen Gesprächen mit den Baubehörden immer um schnelle und problemfreie Lösungen bemüht hat", sagt Timo Schuler. Die Kooperation zwischen dem Bauamt, der Gemeinde Zimmern, dem Inkom und RIA-Polymers sei bisher hervorragend gewesen.