Zimmern Rettungszylinder erhöht die Schlagkraft

Grieshaber freute sich darüber, dass mit Eric Schwab, Marc Schwab, Markus Mauch und Lukas Sigel vier junge Wehrmänner in die aktive Abteilung aufgenommen, beziehungsweise von der Jugendwehr übernommen werden konnten. Somit liegt der aktuelle Mannschaftsstand jetzt bei 29 Mann. Beschafft wurde für die Abteilung im vergangenen Jahr unter anderem ein Teleskop-Rettungszylinder, zudem wurde die Abteilung mit neuen Uniformen ausgestattet. Schriftführer Reiner Haas ging in seinem Bericht auf die verschiedenen Einsätze, Arbeitsdienste und Veranstaltungen ein. Udo Flaig konnte in seinem Kassenbericht ein Plus vermelden. Eine einwandfreie Kassenführung wurde ihm von den beiden Kassenprüfern Harald Schondelmaier und Philipp Sigel bescheinigt.

Kassierer Udo Flaig stellte sich nach 13-jähriger Tätigkeit als Kassierer bei den Wahlen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Frank Hauser wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Reiner Haas wurde für weitere fünf Jahre als Schriftführer bestätigt. In den Ausschuss wurden Martin Flaig, Udo Flaig, Markus Schondelmaier und Jan Zähringer gewählt.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Versammlung. Rudolf Haas erhielt für seine 60-jährige Zugehörigkeit eine Auszeichnung. Siegfried Schondelmaier wurde in die Alters-abteilung verabschiedet. Ab-teilungskommandant Grießhaber dankte der Gemeinde, dem Gesamtkommandanten Volker Schwab und den Abteilungskommandanten der Gesamtwehr für die gute Zusammenarbeit.