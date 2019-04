Zimmern Reifenstecher: Opfer bleiben auf Kosten sitzen

Die Roths sind frustriert. "Dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren einfach so niederschlägt, ist für uns nicht verständlich", sagt Roland Roth. Immerhin hatte der Täter an Weihnachten 2017 nicht nur an ihrem Wohnmobil die Scheibenwischer abgedreht und die Halterung verbogen, an neun weiteren Fahrzeugen in der Horgener Straße und Im Wasen in Zimmern zerstach er die Reifen. Bei den Roths entstand ein Schaden von rund 190 Euro. "Offensichtlich bleiben jetzt alle erst mal auf ihrem Schaden sitzen", ärgert sich Roth.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Polizei die Roths schriftlich informiert, dass der Täter ermittelt werden konnte. Sie mussten sich entscheiden, ob sie auf die Strafverfolgung verzichten wollten oder nicht. Die Roths entschieden sich für letzteres. Auch, weil sie hofften, der Vandale bekomme so einen Denkzettel verpasst.

Vor drei Wochen kam dann ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Rottweil ins Haus. Der zuständige Staatsanwalt hatte entschieden, das Verfahren gegen den Beschuldigten einzustellen. Der Grund: Der Beschuldigte verbüße eine Strafe wegen einer anderen Tat, da falle eine weitere Strafe, die wegen der Sachbeschädigung in Zimmern verhängt werden könnte, "voraussichtlich nicht beträchtlich ins Gewicht".