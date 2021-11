Link kopiert

Als die Feuerwehr Zimmern am Freitag kurz nach 17.30 Uhr ausrücken musste, drohte ein Zimmerbrand in der Rottweiler Straße. Doch dem war nicht so. Rauch aus dem Obergeschoss eines Hauses gab es. Doch passiert sei nicht Schlimmes, hieß es von der Einsatzleitung vor Ort. Ein Ofen sei es gewesen. Die Einsatzkräfte sperrten die Ortsdurchfahrt für etwa 15, 20 Minuten. Dann war die Lage geklärt, der Feierabend- und Einkaufsverkehr konnte wieder fließen. Foto: Pfannes