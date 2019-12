Zimmern Rathausstraße erneut größte Tiefbaumaßnahme

Weisser denkt an folgenden Zeitplan: Im Januar 2020 die Arbeiten ausschreiben, im darauffolgenden Monat soll die Vergabe erfolgen und nach Ende der Frostperiode mit der Maßnahme begonnen werden. Vor Ende März sei ein Beginn wegen der Frostgefahr (Weisser: "Wir müssen eine Trinkwassernotversorgung aufbauen") eher unwahrscheinlich.

Die Straßenbreite der Rathausstraße ist wie im ersten Abschnitt mit sechs Metern vorgesehen. Die Gehwege sind in der Planung mit einer Breite von 1,5 Meter abgebildet. Die Bordsteine würden in Granit verlegt. Auf der gesamten Strecke ist ein Austausch der schadhaften Kanalisation erforderlich. In der Rathausstraße will man DN 500 Rohre (bisher DN 300) verlegen.

Auch die Wasserleitung – diese befindet sich laut Weisser ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand und ist zudem zu gering dimensioniert - ist komplett zur Erneuerung vorgesehen. Nach bisheriger Prüfung sollten alle Hausanschlüsse erneuert werden, so der Vorschlag des Planers.

Die Voraussetzungen für eine spätere Versorgung mit Glasfaser würden geschaffen, gab der Planer bekannt. Für den Belag der Kirchstraße schlägt Weisser Asphalt vor. Rastmitglied Matthias Teufel könnte sich auch teilweise Pflaster vorstellen. Er sieht einen Teil der Kirchstraße als Einheit mit dem Platz vor dem Gotteshaus. "Das sehe ich als Dorfmittelpunkt", äußerte Teufel. Beide Belagsformen sollen alternativ ausgeschrieben werden.