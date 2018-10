Zimmern-Flözlingen (kw)- Derjenige, der mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird, verdammt das Messgerät. Anwohner einer viel befahrenen Straße, auf der manche Autos zu schnell unterwegs sind, wünschen sich ­dagegen regelmäßige Messungen. Wie sieht es nun in Flözlingen aus. Wird dort langsamer gefahren als in den anderen Zimmerner Ortsteilen im Eschachtal? Ihn habe ein Bürger gefragt, warum in Flözlingen weniger Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt würden, trug Ortschaftsrat Matthias Seelinger-Bick vor. Im Amtsblatt der Gemeinde werden die Bürger ja regelmäßig über die Ergebnisse der durchgeführten Messungen informiert. "Wahrscheinlich wird bei uns weniger schnell gefahren", flachsten die Ratsmitglieder. Ortsvorsteher Reiner Haas berichtete, dass zuletzt keine Bürger mit diesem Anliegen auf die Verwaltung zugekommen seien. "Wahrscheinlich besteht kein Bedarf", folgerte er.