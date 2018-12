Zimmern Putzfrau auf Verbrecherjagd

Zimmern o.R. (kw). Mindestens so spannend wie der Fernsehkrimi "Der Kriminalist", der am Freitagabend im zweiten Programm lief, war das Geschehen, das sich zeitgleich auf der Bühne der Zimmerner Turn- und Festhalle vor den Augen zahlreicher Zuschauer abspielte. Der Spannungsbogen bei der Suche nach dem Mörder erstreckte sich über drei Akte. Insgesamt drei gut besuchte Veranstaltungen, viel Applaus und allgemein gute Kritiken waren der Lohn für die zeitintensive Vorbereitung und anerkennender Dank für die ausgezeichneten Leistungen der eingeschworenen Zimmerner Theatertruppe.

"Koi Leiche ohne d’Lilly" – so hieß die turbulente und recht lustige Kriminalkomödie. Das Stück stammt aus der Feder des englischen Schriftstellers Jack Popplewell. Die Stuttgarter Theaterautorin Monika Hirschle hat die Dialoge treffsicher ins Schwäbische übertragen. Die Regisseurinnen Theresa Teufel sowie Gaby von Au setzten die Handlung passend zu Zimmern in Szene. Sie kümmerten sich auch darum, dass jede Rolle ihren eigenen Stellenwert hatte. Zudem sorgten die Beiden für eine perfekte Rollenverteilung. Gewürzt wurde alles dann noch mit einer Prise Lokalkolorit.

Ort des Geschehens: Ein Bürohaus am Zimmerner Dorfplatz. Im Mittelpunkt steht die Putzfrau Lilly Pfeiffer. Sie ist als Reinemachefrau beim Unternehmer Richard Marschall (Daniel Pfister) angestellt. Die Rolle ist Andrea Schwegler wie auf den Leib geschrieben. Sie brilliert als schwäbische Miss Marple mit Wortwitz, Mimik wie auch Gestik und sorgt mit ihren Sprüchen für viele Lacher.