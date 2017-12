Zimmern Praglowski: Konzessionsabgabe treibt Preis

Der Vermögensplan beinhaltet auf der Ausgabenseite Resterschließungsmaßnahmen im Baugebiet "Zierenberg" (53 000 Euro), den Ausbau des Zimmerner Friedhofswegs (50 000 Euro) sowie eine Planungsrate (5000 Euro) für den Ausbau der Rathausstraße in Zimmern. Erforderlich ist dafür eine Kreditaufnahme von 106 200 Euro. Die Tilgungsrate an die Gemeinde für gewährte Darlehen beträgt im nächsten Jahr 60 800 Euro. Der Gemeinderat beschloss zudem, dass das in 2017 vorgesehene Darlehen über 93 000 Euro am Kreditmarkt aufgenommen wird. Bisher gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb das Darlehen. "Die Gemeinde benötigt mittelfristig selbst Darlehen", begründete Kämmerer Martin Weiss.