Zimmern o. R. Auf der Kreisstraße 5541 haben sich am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Kleinlastwagen und ein Renault-Transporter im Begegnungsverkehr gestreift. Der Renault-Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Zimmern unterwegs. Der Fahrer des entgegenkommenden Kleinlasters geriet teilweise auf den linken Fahrstreifen, sodass es in der Folge zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge kam. Dabei ging der Außenspiegel am Transporter zu Bruch. Durch umherfliegende Spiegelteile wurde noch ein weiteres Fahrzeug hinter dem Renault-Transporter erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 6000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt nun wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0741/47 70 entgegen genommen. Beim gesuchten Kleinlastwagen handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit Doppelkabine und Ladepritsche.