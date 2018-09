Zimmern Parkende Gäste blockieren Straßen

Zimmern-Flözlingen - Wer sich mit der Eschachtalgemeinde Flözlingen beschäftigt, der denkt oft als erstes an die Hirschbrauerei und die dazugehörige Brauereigaststätte. Seit 1793 gib es diese in Flözlingen. "Die Gaststätte ist ein Aushängeschild für den Ort", hieß es am Tisch des Ortschaftsrats in der jüngsten Sitzung.