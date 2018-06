Zimmern Papst könnte die Kirche spalten

Und er berichtet von den Umbrüchen und Veränderungen im Vatikan, seitdem Franziskus der oberste Führer der katholischen Kirche ist. Englisch, dessen Bücher weltweit auf den Bestsellerlisten stehen, beschreibt Papst Franziskus als "den Kämpfer im Vatikan", der sich gegen die verkrustete römische Kurie zu Wehr setzt und eine neue Kirche der Armen und der Barmherzigkeit propagiert. Und diese Konstellation könnte laut dem Vatikan-Kenner zur Spaltung der katholischen Kirche führen. Papst Franziskus verzichte auf protzige Autos, bewohne ein kleines Zimmer in der einfachen Pension St. Martha, anstatt in den Apostolischen Palast einzuziehen, wolle keine Kammerdiener und Sekretäre und verweigere prunkvolle Kleidung.

Englisch fasst zusammen: "Er brachte völlig neuen Wind in die Mauern des Vatikan, so etwas hat es in den vergangenen 700 Jahren noch nie gegeben." Papst Franziskus schrecke nicht davor zurück, die Kardinäle anzugreifen und die Laster der Kurie zu benennen. Der frühere südamerikanische Kardinal sei "ein Rebell", der die einfachen Leute hinter sich hat, aber einen Großteil der Kurie gegen sich." Nach dem 75-minütigen Vortrag stimmte Pfarrer Kreidler das "Vater unser" an. Anschließend spendete er den Besuchern den Segen. "Das war doch ein schöner Abschluss", so die Vorsitzende des Kulturausschusses, Gudrun Rudolf.