Zimmern Ortsmitte von Zimmern in Pfingstferien voll gesperrt

Die örtliche Umleitung erfolgt von Rottweil kommend über die Alte Schulstraße, Kirchstraße, Rosenstraße und dann wieder auf die Hauptstraße. Der Verkehr von Richtung Schramberg, Dunningen, Steinhäuslebühl kommend wird über die Stettener Straße, Flözlinger Straße, Schwarzwaldstraße, Lembergstraße, Finkenweg, Im Wolf und dann wieder auf die Rottweiler Straße geleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Anliegerverkehr ist von Rottweil kommend bis zu Postparkplatz möglich. Generell kann die Ortsmitte von Zimmern auch über die B 14/B 462 umfahren werden, um die Umleitungsstrecken zu entlasten.

Die Geschäfte innerhalb des Baustellenbereichs, also zwischen den Kreisverkehren, sind laut Mitteilung zu Fuß erreichbar. Ein Anliegerverkehr sei von Richtung Rottweil kommend bis zum Postparkplatz möglich. Die Bushaltestellen "Am Dorfplatz" und "Alte Schulstraße" fallen in beide Richtungen weg. In der Rosenstraße wird beim Gebäude Nummer 5 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Buslinien des Stadtverkehrs (Linie 5006 und 5009, Rottweil-Zimmern-Dunningen) werden über die Straßen Im Schön­steinle, Rathausstraße, Kirchstraße, Rosenstraße auf die Hauptstraße geleitet. In Richtung Dunningen- Zimmern-Rottweil wird der Bus über die örtliche ausgeschilderte Umleitung fahren. Die Buslinie der SBG (Rottweil-Schramberg-Schiltach) wird über die Alte Schulstraße, Kirchstraße, Rosenstraße auf die Hauptstraße geleitet.

Von Richtung Schramberg kommend wird über die oben beschriebene örtliche Umleitungsstrecke gefahren. Die Bushaltestelle in der Hauptstraße (Abzweigung Flözlinger Straße) fällt weg. Es wird die Bushaltestelle in der Flözlinger Straße angefahren.