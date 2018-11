Zimmern Ortschaftsrat mit Entscheidung einverstanden

Die Tafel steht in Flözlingen beim Gasthaus Hirsch. Reiner Haas verriet in der jüngsten Sitzung schmunzelnd, dass er den Standort ohne Rücksprache mit dem Gremium ausgewählt habe. In Horgen war Ortsvorsteher Matthias Sigrist dafür von einem Ortschaftsratmitglied kritisiert worden. In Flözlingen gab es viel Lob für die Ausschilderung der Wanderwege.

Ratsmitglied Peter Gulde äußerte sich dazu recht positiv. Er sei bei der Eröffnungswanderung, zu der die Tourismusförderung des Landkreises Rottweil und die Gemeinde Zimmern erst kürzlich eingeladen hatten, dabei gewesen, erzählte Gulde. "Das war eine tolle Wanderung". Reiner Haas sprach sich dafür aus, im Gewann "Kreuzäcker" eine weitere Tafel aufzustellen.