1 Bei dem Unfall hat sich der Motorradfahrer leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5540 zwischen Flözlingen und Zimmern leicht verletzt.









Ein 53-jähriger Motorradfahrer fuhr mit einer Yamaha am Samstag gegen 17.30 Uhr von Zimmern in Richtung Flözlingen. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke.