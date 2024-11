1 An einem Mercedes Sprinter wurden alle vier Reifen abgestochen. (Symbolbild) Foto: Masarik/ Shutterstock

In Zimmern ob Rottweil hat ein Unbekannter alle vier Reifen an einem Mercedes Sprinter zerstochen sowie eine Delle an einer Seite eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.









Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, ist es auf der Straße „Im Schönsteinle“ zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes Sprinter gekommen. Ein Unbekannter zerstach an dem Wagen alle vier Reifen und schlug drei Dellen in die rechte Seite.